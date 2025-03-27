Главы МВД Германии и Австрии отменили визит в Сирию из-за угрозы теракта

В связи с конкретными признаками возможного запланированного теракта, исполняющая обязанности министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер и ее австрийский коллега Герхард Карнер отменили запланированную на 27 марта поездку в Сирию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Самолет ВВС должен был доставить и.о. министра и ее делегацию из Иордании в Дамаск сегодня утром.

Фезер планировала встретиться с двумя министрами переходного правительства и представителями гуманитарных организаций ООН в Сирии. Однако из-за признаков "террористической угрозы" эта поездка теперь будет отменена.

"В связи с особыми предупреждениями от органов безопасности Германии относительно террористической угрозы, федеральный министр внутренних дел Фезер отменила поездку в столицу Сирии Дамаск, запланированную на сегодняшнее утро перед вылетом из столицы Иордании Аммана", – заявил представитель министерства.

Решение было принято совместно с Карнером.

"Потенциальная угроза для делегации и развернутых сил безопасности была неприемлемой", – сказал спикер министерства. Нельзя исключать, что угроза касалась немецкой и австрийской делегаций.

"Из-за очень актуальной угрозы терроризма мы тщательно взвесили, что это означает для безопасности тех, кто нас сопровождает, и пришли к выводу, что лучше отменить поездку", – заявила Фезер в Аммане.

Поездка планировалась под усиленной охраной и не была публично анонсирована. Она должна была включать переговоры с двумя министрами переходного правительства и представителями гуманитарных организаций Организации Объединенных Наций.

В центре внимания должны были быть вопросы безопасности и перспективы возвращения сирийских беженцев. "Однако этот инцидент также показывает, что ситуация с безопасностью в Сирии остается нестабильной", – сказал представитель МВД.

Из-за нестабильной ситуации Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев пока не принимает никаких решений по просьбам о предоставлении убежища от выходцев из Сирии.

На прошлой неделе министр иностранных дел Анналена Бербок открыла посольство Германии в Дамаске, которое было закрыто из соображений безопасности с 2012 года. Недавно Бербок уже пообещала предоставить Сирии 300 миллионов евро дополнительной помощи для восстановления страны.