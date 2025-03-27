МЗС Молдови потролило росіян за організацію "мітингу" на підтримку затриманої Гуцул

МЗС Молдови з іронією відреагувало на "мітинг" біля молдовського посольства Молдови в Москві відбувся на підтримку башканки Гагаузії Євгенії Гуцул, затриманої в аеропорту Кишинева.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Як повідомили російські ЗМІ, вдень 27 березня біля будівлі посольства Молдови в Москві зібралися прихильники Євгенії Гуцул.

Учасники акції тримали в руках фотографії Гуцул і плакати з написами: "Гагаузію заарештували, демократію скасували", "Свободу політв'язням Молдови", "Санду, геть від Гагаузії".

МЗС Молдови прокоментувало акцію протесту.

"Ми раді, що молдовани вчать росіян культури протесту. Не можна не відзначити, що це єдиний протест, дозволений російською владою", – заявили в міністерстві.

Напередодні в аеропорту Кишинева затримали лідерку автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, яка обралася на цю посаду від політсили проросійського олігарха-втікача Ілана Шора. Затримання пов'язане з тим, що її право виїзду за кордон обмежене через кримінальне провадження. Зараз вона перебуває в ізоляторі НЦБК.

Гуцул звернулася із закликом про допомогу до правителя Росії Владіміра Путіна.