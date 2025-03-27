МИД Молдовы потроллил россиян за организацию "митинга" в поддержку задержанной Гуцул

МИД Молдовы с иронией отреагировал на "митинг" у молдавского посольства Молдовы в Москве состоялся в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул, задержанной в аэропорту Кишинева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Как сообщили российские СМИ, днем 27 марта у здания посольства Молдовы в Москве собрались сторонники Евгении Гуцул.

Участники акции держали в руках фотографии Гуцул и плакаты с надписями: "Гагаузию арестовали, демократию отменили", „Свободу политзаключенным Молдовы", „Санду, прочь от Гагаузии".

МИД Молдовы прокомментировал акцию протеста.

"Мы рады, что молдаване учат россиян культуре протеста. Нельзя не отметить, что это единственный протест, разрешенный российскими властями", – заявили в министерстве.

Накануне в аэропорту Кишинева задержали лидера автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул, которая избралась на эту должность от политсилы беглого пророссийского олигарха Илана Шора. Задержание связано с тем, что ее право выезда за границу ограничено из-за уголовного производства. Сейчас она находится в изоляторе НЦБК.

Гуцул обратилась с призывом о помощи к правителю России Владимиру Путину.