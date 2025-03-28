Ердоган у розмові з Путіним знову запропонував посередництво Туреччини у мирних переговорах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з правителем Росії Владіміром Путіним вкотре запропонував Туреччину як посередника у переговорному процесі щодо припинення російсько-української війни.

Як повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке турецької сторони про зміст розмови.

Ердоган і Путін говорили про двосторонні відносини та регіональні питання.

"Президент Ердоган підкреслив, що співпраця між Туреччиною та Росією має дуже важливу роль у вирішенні регіональних питань і що Туреччина пильно стежить за процесом, ініційованим з метою завершення війни між Росією і Україною, та готова надати усі види підтримки – у тому числі стати майданчиком для мирних перемовин – задля забезпечення справедливого і сталого миру", – йдеться у заяві турецької сторони.

Ердоган акцентував на важливості кроків для безпеки торговельного судноплавства у Чорному морі і що це посприяло б мирному процесу в цілому.

Окрім того, йшлося про політику щодо Сирії, де змінилася влада.

Турецький лідер вже неодноразово пропонував посередництво для перемовин між Росією та Україною щодо припинення війни, та зіграв вагому роль під час домовленості про "зернову ініціативу", що пропрацювала у початковому вигляді до літа 2023 року.

Зараз Росія знову заговорила про інтерес до поновлення Чорноморської зернової ініціативи – проте на цьому етапі Україна, яка забезпечила роботу "зернового коридору" без залучення РФ, вже не готова погодитись на відновлення інспекцій суден.



Нагадаємо, на початку тижня турецький глава МЗС їздив на перші стратегічні перемовини з новою адміністрацією у США, що кроком до підготовки двосторонньої зустрічі на найвищому рівні.