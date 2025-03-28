Эрдоган в разговоре с Путиным снова предложил посредничество Турции в мирных переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с правителем России Владимиром Путиным в очередной раз предложил Турцию в качестве посредника в переговорном процессе по прекращению российско-украинской войны.

Как сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике турецкой стороны о содержании разговора.

Эрдоган и Путин говорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Россией имеет очень важную роль в решении региональных вопросов и Турция пристально следит за процессом, инициированным с целью завершения войны между Россией и Украиной, и готова предоставить все виды поддержки – в том числе стать площадкой для мирных переговоров – для обеспечения справедливого и устойчивого мира", – говорится в заявлении турецкой стороны.

Эрдоган акцентировал на важности шагов для безопасности торгового судоходства в Черном море и что это поспособствовало бы мирному процессу в целом.

Кроме того, речь шла о политике в отношении Сирии, где сменилась власть.

Турецкий лидер уже неоднократно предлагал посредничество для переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны, и сыграл важную роль во время договоренности о "зерновой инициативе", которая проработала в первоначальном виде до лета 2023 года.

Сейчас Россия снова заговорила об интересе к возобновлению Черноморской зерновой инициативы – однако на этом этапе Украина, которая обеспечила работу "зернового коридора" без привлечения РФ, уже не готова согласиться на возобновление инспекций судов.

Напомним, в начале недели турецкий глава МИД ездил на первые стратегические переговоры с новой администрацией в США, что стало шагом к подготовке двусторонней встречи на высшем уровне.