Зеленский анонсировал пакеты оружия на "Рамштайне" и расширение обмена разведданными

На саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта были приняты договоренности об объявлении новых пакетов военной помощи Украине на следующем заседании в формате "Рамштайн".

Об этом на брифинге для журналистов в пятницу заявил президент Владимир Зеленский, передает "Европейская правда".

Зеленский напомнил об объявлении пакета военной помощи на 2 миллиарда евро от Франции и добавил, что с другими лидерами "договорились еще о количестве важных оборонных пакетов, которые будут озвучены во время "Рамштайна".

"Это еще одна договоренность, что будет "Рамштайн" в апреле месяце. Все сделают для этого все, за организацию будут ответственны Великобритания и Германия", – добавил он.

Кроме того, отметил Зеленский, с партнерами некоторых стран, которые он отказался называть, было согласовано "расширение доступа Украины к разведданным, к доступу к соответствующим технологиям, спутникам, которые имеют наши европейские коллеги".

"Мы договорились с некоторыми лидерами относительно украинского доступа к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензиях на производство противовоздушной обороны. Также будем работать над лицензиями для некоторых видов артиллерии. Мы договорились об инвестициях в производство украинских дронов и ракет", – перечислил президент.

На той же пресс-конференции Зеленский сказал, что США проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и некоторыми европейскими странами по поводу мониторинга режима частичного прекращения огня.