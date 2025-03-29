Венс на Гренландії пом’якшив заяви Трампа щодо острова

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час поїздки на Гренландію пом’якшив давніші заяви президента Дональда Трампа про плани приєднати острів, для чого той не виключив навіть застосування сили.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить The Hill.

Венс у коментарях, які дав на американській військовій базі на Гренландії, сказав, що США не мають планів розширювати військову присутність на острові та що будь-які питання безпекового характеру будуть вирішуватися у консультації зі столицею автономного острова.

Присутні журналісти запитали його про скандальні слова Трампа про те, що він не виключає навіть застосування сили для того, щоб приєднати Гренландію.

Нещодавно американський президент посилив категоричність своїх заяв стосовно Гренландії твердженням, що США "повинні мати" цей острів.

"Ми не думаємо, що військова сила колись буде потрібна. Що, на нашу думку, станеться – гренландці через самовизначення оберуть стати незалежними від Данії, і тоді ми почнемо розмови з народом Гренландії", – сказав Венс.

Венс також сказав, що Данія "не робить свою роботу" для того, щоб підтримувати безпеку у регіоні навколо Гренландії.

Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен обережно відкинула таку критику віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Нагадаємо, у пʼятницю віцепрезидент США Джей Ді Венс із дружиною Ушою Венс прибули на Гренландію.

Спершу планувалось, що до Гренландії прибуде тільки Уша Венс, а її візит матиме культурно-просвітницький характер. Але через суттєву критику з боку як Данії, так і гренландської влади віцепрезидент США вирішив приєднатися до другої леді, а візит змінили, щоб зосередитися на питаннях національної безпеки.

Під час візиту Венс заявив, що Сполучені Штати планують більше інвестувати у зміцнення безпеки у регіоні довкола Гренландії, але планів збільшити військову присутність на острові наразі немає.

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