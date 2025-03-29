Вэнс на Гренландии смягчил заявления Трампа о планах на остров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время поездки в Гренландию смягчил заявления президента Дональда Трампа о планах присоединить остров, для чего тот не исключил даже применение силы.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит The Hill.

Вэнс в комментариях, которые дал на американской военной базе в Гренландии, сказал, что США не имеют планов расширять военное присутствие на острове и любые вопросы безопасности характера будут решаться в консультации со столицей автономного острова.

Присутствующие журналисты спросили его о скандальных словах Трампа о том, что он не исключает даже применения силы для того, чтобы присоединить Гренландию.

Недавно американский президент усилил категоричность своих заявлений относительно Гренландии утверждением, что США "должны иметь" этот остров.

"Мы не думаем, что военная сила когда-то будет нужна. Что, по нашему мнению, произойдет – гренландцы через самоопределение выберут стать независимыми от Дании, и тогда мы начнем разговоры с народом Гренландии", – сказал Вэнс.

Вэнс также сказал, что Дания "не делает свою работу" для того, чтобы поддерживать безопасность в регионе вокруг Гренландии.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен осторожно отвергла такую критику вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Напомним, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушей Вэнс прибыли на Гренландию.

Сначала планировалось, что в Гренландию прибудет только Уша Вэнс, а ее визит будет носить культурно-просветительский характер. Но из-за существенной критики со стороны как Дании, так и гренландских властей вице-президент США решил присоединиться ко второй леди, а визит изменили, чтобы сосредоточиться на вопросах национальной безопасности.

Во время визита Вэнс заявил, что Соединенные Штаты планируют больше инвестировать в укрепление безопасности в регионе вокруг Гренландии, но планов увеличить военное присутствие на острове пока нет.

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