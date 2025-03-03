Макрон считает, что Европе пора увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейским государствам нужно нарастить свои расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Как пишет "Европейская правда", об этом Макрон заявил в интервью Le Figaro после саммита европейских лидеров в Лондоне по поддержке Украины.

Эмманюэль Макрон сказал, что европейским государствам следует увеличить расходы на оборонные нужды до 3-3,5% ВВП, учитывая изменение политики США относительно участия в защите европейских союзников.

"Уже три года Россия тратит на оборону 10% своего ВВП. Поэтому надо готовиться к тому, что будет дальше", – сказал президент Франции, назвав целевым показателем для европейцев 3,-3,5% ВВП.

Британский премьер Кир Стармер на прошлой неделе перед визитом в Вашингтон объявил, что Великобритания ускорит свои планы увеличения расходов на оборону до 2,5% ВВП в 2027 году, что станет самым большим увеличением оборонных расходов со времен "холодной войны".

Он также сказал, что выступает за дальнейшее увеличение оборонных расходов до 3% ВВП.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

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