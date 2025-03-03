Польський ексміністр попросив "не перекручувати" його слова після докорів посла України

Колишній польський міністр освіти Пшемислав Чарнек після докорів українського посла за його висловлювання, що президент Володимир Зеленський повівся у Білому домі "як дурень", попросив "не перекручувати" його слова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чарнек, що входить до нині опозиційної партії "Право і справедливість", опублікував свою відповідь українському послу Василю Боднару наступного дня після його реакції.

Drogi Panie Ambasadorze, proszę nie przekręcać moich słów. Powtarzałem i powtarzam, że Ukraina musi być wolna i niepodległa, ale nie będzie taka bez pomocy Stanów Zjednoczonych i Polski. A jak się ma od kogoś pomoc, to zwykła kultura wymaga okazywania wdzięczności. Zrozumienie… https://t.co/13VDp6mJ5l – Przemysław Czarnek (@CzarnekP) March 3, 2025

"Дорогий пане посол, прошу не перекручувати мої слова. Я повторював і повторюю, що Україна має бути вільною і незалежною, але так не вийде без допомоги США і Польщі. А коли ви отримуєте від когось поміч, то звична культура передбачає прояв вдячності", – написав він у своєму X (Twitter).

"Брак розуміння може свідчити власне про представництво російських інтересів. Бажаю пану послу і українській владі мудрих і продуманих рішень і вчинків", – додав Чарнек.

Нагадаємо, посол України у Польщі Василь Боднар назвав неприйнятними заяви депутата польського Сейму Пшемислава Чарнека про те, що Володимир Зеленський повівся "як дурень" під час візиту до Білого дому, що закінчився скандалом.

Посол написав, що такими словами Чарнек повторює наративи російського агресора та свідомо б’є по безпеці Польщі та Європи.