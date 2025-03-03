Польский экс-министр попросил "не перекручивать" его слова после упреков посла Украины

Бывший польский министр образования Пшемыслав Чарнек после упреков украинского посла за его высказывания, что президент Владимир Зеленский повел себя в Белом доме "как дурак", попросил "не перекручивать" его слова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Чарнек, входящий в ныне оппозиционную партию "Право и справедливость", опубликовал свой ответ украинскому послу Василию Боднару на следующий день после его реакции.

Drogi Panie Ambasadorze, proszę nie przekręcać moich słów. Powtarzałem i powtarzam, że Ukraina musi być wolna i niepodległa, ale nie będzie taka bez pomocy Stanów Zjednoczonych i Polski. A jak się ma od kogoś pomoc, to zwykła kultura wymaga okazywania wdzięczności. Zrozumienie… https://t.co/13VDp6mJ5l – Przemysław Czarnek (@CzarnekP) March 3, 2025

"Дорогой господин посол, прошу не перекручивать мои слова. Я повторял и повторяю, что Украина должна быть свободной и независимой, но так не получится без помощи США и Польши. А когда вы получаете от кого-то помощь, то привычная культура предполагает проявление благодарности", – написал он в своем X (Twitter).

"Недостаток понимания может свидетельствовать собственно о представительстве российских интересов. Желаю господину послу и украинской власти мудрых и продуманных решений и поступков", – добавил Чарнек.

Напомним, посол Украины в Польше Василий Боднар назвал неприемлемыми заявления депутата польского Сейма Пшемыслава Чарнека о том, что Владимир Зеленский повел себя "как дурак" во время визита в Белый дом, который закончился скандалом.

Посол написал, что такими словами Чарнек повторяет нарративы российского агрессора и сознательно бьет по безопасности Польши и Европы.