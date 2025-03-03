ЗМІ: нова влада Німеччини розглядає 900 млрд євро нових боргів для оборони та інфраструктури

Блок ХДС/ХСС та СДПН, які планують сформувати новий уряд Німеччини, обговорюють документ, який пропонує взяти майже трильйон євро боргу для фінансування оборони та інфраструктури.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили журналіст видання Handelsblatt Мартін Грайве, а також видання Bild.

Документ, який обговорюють німецькі консерватори та соціал-демократи, був ініційований міністром фінансів землі Саарланд Якобом фон Вайцзекером (СДПН). Його підготували четверо провідних німецьких економістів.

Згідно з пропозицією, теперішній склад Бундестагу, чий термін повноважень добігає кінця, повинен суттєво збільшити існуючий спеціальний фонд для Бундесверу і створити ще один велетенський фонд для інфраструктури до того, як почне діяти Бундестаг нового скликання.

Обидва фонди повинні бути дуже великими – як сигнал Путіну, що Німеччина має намір діяти, а кошти до них мають надійти в обхід боргового гальма.

"Для Бундесверу була б доречною сума в 400 мільярдів євро, для інфраструктури (федеральної і земельної) – щонайменше така ж сума, швидше за все, 400-500 мільярдів євро", – йдеться в обговорюваному документі.

Для порівняння, загальний федеральний бюджет Німеччини на 2024 рік становив 477 мільярдів євро.

Економісти також закликають до реформи боргового гальма, що має бути реалізовано вже в новому Бундестазі. Але для цього потрібна домовленість з лівими.

Ультраправі та ліві забезпечили собі блокуючу меншість у наступному парламенті, тому, схоже, помірковані партії поспішають проштовхнути рішення щодо двох фондів ще у теперішньому складі Бундестагу. Для цього потрібно буде провести спеціальну сесію парламенту. Її можуть скликати наступного понеділка.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "АдН" отримала найкращий результат в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.