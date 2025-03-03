СМИ: новая власть Германии рассматривает 900 млрд евро новых долгов для обороны и инфраструктуры

Блок ХДС/ХСС и СДПГ, которые планируют сформировать новое правительство Германии, обсуждают документ, который предлагает взять почти триллион евро долга для финансирования обороны и инфраструктуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили журналист издания Handelsblatt Мартин Грайве, а также издание Bild.

Документ, который обсуждают немецкие консерваторы и социал-демократы, был инициирован министром финансов земли Саарланд Якобом фон Вайцзекером (СДПГ). Его подготовили четверо ведущих немецких экономистов.

Согласно предложению, нынешний состав Бундестага, чей срок полномочий подходит к концу, должен существенно увеличить существующий специальный фонд для Бундесвера и создать еще один огромный фонд для инфраструктуры до того, как начнет действовать Бундестаг нового созыва.

Оба фонда должны быть очень большими – как сигнал Путину, что Германия намерена действовать, а средства в них должны поступить в обход долгового тормоза.

"Для Бундесвера была бы уместной сумма в 400 миллиардов евро, для инфраструктуры (федеральной и земельной) – по меньшей мере такая же сумма, скорее всего, 400-500 миллиардов евро", – говорится в обсуждаемом документе.

Для сравнения, общий федеральный бюджет Германии на 2024 год составил 477 миллиардов евро.

Экономисты также призывают к реформе долгового тормоза, что должно быть реализовано уже в новом Бундестаге. Но для этого нужна договоренность с левыми.

Ультраправые и левые обеспечили себе блокирующее меньшинство в следующем парламенте, поэтому, похоже, умеренные партии спешат протолкнуть решение по двум фондам еще в нынешнем созыве Бундестага. Для этого нужно будет созвать специальную сессию парламента. Ее могут созвать в следующий понедельник.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "АдГ" получила лучший результат в истории.

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