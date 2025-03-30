Глава Пентагону підтвердив модернізацію командування США в Японії, щоб стримувати Китай

Міністр оборони США Піт Гегсет у неділю назвав Японію незамінним партнером у боротьбі з китайською агресією і заявив про початок реалізації плану модернізації американського військового командування в цій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Гегсет зустрівся в Токіо з міністром оборони Японії Гене Накатані.

"Японія є нашим незамінним партнером у стримуванні військової агресії комуністичного Китаю, в тому числі через Тайванську протоку", – сказав американський міністр.

Назвавши Японію "наріжним каменем миру і безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні", він заявив, що уряд президента Дональда Трампа продовжить тісно співпрацювати зі своїм ключовим азійським союзником.

У липні Білий дім тодішнього президента Джо Байдена оголосив про значне оновлення військового командування США в Японії з метою поглиблення координації з силами Токіо, оскільки обидві країни назвали Китай своїм "найбільшим стратегічним викликом". Ці зміни передбачають призначення в Японії об'єднаного оперативного командувача.

Похвала Гегсета на адресу Японії контрастує з критикою, яку він висловив на адресу європейських союзників у лютому, сказавши їм, що вони не повинні вважати, що присутність США там триватиме вічно.

Японія приймає 50 тисяч американських військовослужбовців, ескадрильї винищувачів і єдину передову авіаносну ударну групу Вашингтона.

Це відбувається в той час, коли Японія подвоює військові витрати, в тому числі на закупівлю ракет більшої дальності. Оперативний розмах її збройних сил, однак, обмежений конституцією, прийнятою після поразки у Другій світовій війні.

За словами Накатані, Гегсет і Накатані домовилися прискорити реалізацію плану спільного виробництва ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM, а також розглянути можливість співпраці у виробництві зенітно-ракетних комплексів SM-6, які допоможуть зменшити дефіцит боєприпасів.

Гегсет сказав, що він попросив свого колегу надати більший доступ до стратегічних південно-західних островів Японії, розташованих уздовж краю спірного Східно-Китайського моря поблизу Тайваню.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що Піт Гегсет розпорядився зробити пріоритетом американської армії стримування Китаю від захоплення Тайваню і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.

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