Глава Пентагону підтвердив модернізацію командування США в Японії, щоб стримувати Китай
Міністр оборони США Піт Гегсет у неділю назвав Японію незамінним партнером у боротьбі з китайською агресією і заявив про початок реалізації плану модернізації американського військового командування в цій країні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
Гегсет зустрівся в Токіо з міністром оборони Японії Гене Накатані.
"Японія є нашим незамінним партнером у стримуванні військової агресії комуністичного Китаю, в тому числі через Тайванську протоку", – сказав американський міністр.
Назвавши Японію "наріжним каменем миру і безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні", він заявив, що уряд президента Дональда Трампа продовжить тісно співпрацювати зі своїм ключовим азійським союзником.
У липні Білий дім тодішнього президента Джо Байдена оголосив про значне оновлення військового командування США в Японії з метою поглиблення координації з силами Токіо, оскільки обидві країни назвали Китай своїм "найбільшим стратегічним викликом". Ці зміни передбачають призначення в Японії об'єднаного оперативного командувача.
Похвала Гегсета на адресу Японії контрастує з критикою, яку він висловив на адресу європейських союзників у лютому, сказавши їм, що вони не повинні вважати, що присутність США там триватиме вічно.
Японія приймає 50 тисяч американських військовослужбовців, ескадрильї винищувачів і єдину передову авіаносну ударну групу Вашингтона.
Це відбувається в той час, коли Японія подвоює військові витрати, в тому числі на закупівлю ракет більшої дальності. Оперативний розмах її збройних сил, однак, обмежений конституцією, прийнятою після поразки у Другій світовій війні.
За словами Накатані, Гегсет і Накатані домовилися прискорити реалізацію плану спільного виробництва ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM, а також розглянути можливість співпраці у виробництві зенітно-ракетних комплексів SM-6, які допоможуть зменшити дефіцит боєприпасів.
Гегсет сказав, що він попросив свого колегу надати більший доступ до стратегічних південно-західних островів Японії, розташованих уздовж краю спірного Східно-Китайського моря поблизу Тайваню.
Раніше видання The Washington Post повідомило, що Піт Гегсет розпорядився зробити пріоритетом американської армії стримування Китаю від захоплення Тайваню і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.
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