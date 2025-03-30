Глава Пентагона подтвердил модернизацию командования США в Японии, чтобы сдерживать Китай

Министр обороны США Пит Хегсет в воскресенье назвал Японию незаменимым партнером в борьбе с китайской агрессией и заявил о начале реализации плана модернизации американского военного командования в этой стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Хегсет встретился в Токио с министром обороны Японии Гэнэ Накатани.

"Япония является нашим незаменимым партнером в сдерживании военной агрессии коммунистического Китая, в том числе через Тайваньский пролив", – сказал американский министр.

Назвав Японию "краеугольным камнем мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", он заявил, что правительство президента Дональда Трампа продолжит тесно сотрудничать со своим ключевым азиатским союзником.

В июле Белый дом тогдашнего президента Джо Байдена объявил о значительном обновлении военного командования США в Японии с целью углубления координации с силами Токио, поскольку обе страны назвали Китай своим "самым большим стратегическим вызовом". Эти изменения предусматривают назначение в Японии объединенного оперативного командующего.

Похвала Хегсета в адрес Японии контрастирует с критикой, которую он высказал в адрес европейских союзников в феврале, сказав им, что они не должны считать, что присутствие США там будет продолжаться вечно.

Япония принимает 50 тысяч американских военнослужащих, эскадрильи истребителей и единственную передовую авианосную ударную группу Вашингтона.

Это происходит в то время, когда Япония удваивает военные расходы, в том числе на закупку ракет большей дальности. Оперативный размах ее вооруженных сил, однако, ограничен конституцией, принятой после поражения во Второй мировой войне.

По словам Накатани, Хегсет и Накатани договорились ускорить реализацию плана совместного производства ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM, а также рассмотреть возможность сотрудничества в производстве зенитно-ракетных комплексов SM-6, которые помогут уменьшить дефицит боеприпасов.

Гегсет сказал, что он попросил своего коллегу предоставить больший доступ к стратегическим юго-западным островам Японии, расположенным вдоль края спорного Восточно-Китайского моря вблизи Тайваня.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Пит Хегсет распорядился сделать приоритетом американской армии сдерживание Китая от захвата Тайваня и укрепление обороны страны путем "принятия риска" в Европе и других частях мира.

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