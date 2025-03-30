Сибіга про вимоги РФ: не приймемо нічого, що залишить Україну слабкою

Україна наполягає на міцних та довгострокових гарантіях своєї безпеки і заявляє, шо не прийме жодних російських вимог, які залишать її слабкою і беззахисною.

Про це у неділю заявив глава МЗС Україна Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Російські вимоги та ультиматуми, наголосив міністр, залишаються незмінними протягом багатьох років. Зокрема, Росія хоче обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу від партнерів і заблокувати вступ України до НАТО.

"Всі ці вимоги мають одну спільну рису: Москва хоче отримати слабку, беззахисну Україну. Йдеться не про НАТО і не про "міркування безпеки". Йдеться про здатність Росії знищити українську державу на більш пізньому етапі, окупувати її території, захопити її корисні копалини, використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії", – заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що риторика Москви загострилася до рівня 2022 року – Росія намагається скористатися нинішнім геополітичним імпульсом.

"Ми бачимо цю російську стратегію і ніколи не приймемо нічого, що робить Україну слабкою чи беззахисною. Навпаки, справжній і справедливий мир вимагає міцних і довгострокових гарантій безпеки для його збереження", – зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, для запровадження режиму тиші на морі Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору. У США сказали, що вивчать ці вимоги, тоді як у Європі послаблення санкцій відкинули.

А глава Кремля Владімір Путін, для запровадження повного 30-денного режиму тиші, вимагав зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ, повністю зупинити іноземну військову допомогу Києву.