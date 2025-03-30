Сибига о требованиях РФ: не примем ничего, что оставит Украину слабой

Украина настаивает на прочных и долгосрочных гарантиях своей безопасности и заявляет, что не примет никаких российских требований, которые оставят ее слабой и беззащитной.

Об этом в воскресенье заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Российские требования и ультиматумы, подчеркнул министр, остаются неизменными в течение многих лет. В частности, Россия хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь от партнеров и заблокировать вступление Украины в НАТО.

"Все эти требования имеют одну общую черту: Москва хочет получить слабую, беззащитную Украину. Речь идет не о НАТО и не о "соображениях безопасности". Речь идет о способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его полезные ископаемые, использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии", – заявил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что риторика Москвы обострилась до уровня 2022 года – Россия пытается воспользоваться нынешним геополитическим импульсом.

"Мы видим эту российскую стратегию и никогда не примем ничего, что делает Украину слабой или беззащитной. Наоборот, настоящий и справедливый мир требует прочных и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", – отметил министр иностранных дел Украины.

Напомним, для введения режима тишины на море Россия выполнила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора. В США сказали, что изучат эти требования, тогда как в Европе ослабление санкций отвергли.

А глава Кремля Владимир Путин, для введения полного 30-дневного режима тишины, требовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ, полностью остановить иностранную военную помощь Киеву.