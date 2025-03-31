Шольц захистив Канаду від атак Трампа: це не чиясь федеральна держава

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, висловив солідарність з Канадою у її протистоянні з президентом США Дональдом Трампом, який неодноразово заявляв, що вона має стати частиною Сполучених Штатів Америки.

Як пише "Європейська правда", про це Шольц сказав на церемонії відкриття виставки Hanover Messe, його слова наводить агентство Bloomberg.

Торговельні дії Трампа, а також пропозиції про те, щоб Канада стала 51-м штатом США, призвели до загострення відносин між північноамериканськими сусідами. Трамп оголосив про введення 25-відсоткового тарифу на імпортні автомобілі та автозапчастини, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав "прямою атакою".

"Канада не є чиєюсь федеральною державою. Канада – горда, незалежна нація. У Канади є друзі по всьому світу – і особливо багато їх тут, у Німеччині та Європі. Ми стоїмо на вашому боці", – сказав Олаф Шольц.

В рамках ширшої демонстрації незгоди з політикою США Шольц розкритикував тарифи, які адміністрація Трампа планує запровадити проти Європи. Він заявив, що будь-який такий крок викличе заходи у відповідь і залишить обидві сторони у гіршому становищі.

"Тому я кажу США: співпраця залишається метою Європи. Але якщо США не залишать нам вибору, як у випадку з тарифами на сталь і алюміній, ми, як Європейський Союз, відреагуємо як єдине ціле", – відзначив Шольц.

Погрози Трампа запровадити каральні тарифи проти Європи, захопити території і припинити військову підтримку регіону роздратували європейські уряди.

Раніше цього місяця США запровадили 25-відсоткові тарифи на імпорт сталі та алюмінію, що змусило ЄС запропонувати власні мита у відповідь на американські товари на суму до 26 мільярдів євро.

Очікується, що 2 квітня Трамп оприлюднить широкий перелік взаємних тарифів проти торговельних партнерів США.

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