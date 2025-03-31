Шольц защитил Канаду от атак Трампа: это не чье-то федеральное государство

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, выразил солидарность с Канадой в ее противостоянии с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно заявлял, что она должна стать частью Соединенных Штатов Америки.

Как пишет "Европейская правда", об этом Шольц сказал на церемонии открытия выставки Hanover Messe, его слова приводит агентство Bloomberg.

Торговые действия Трампа, а также предложения о том, чтобы Канада стала 51-м штатом США, привели к обострению отношений между североамериканскими соседями. Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импортные автомобили и автозапчасти, что премьер-министр Канады Марк Карни назвал "прямой атакой".

"Канада не является чьим-то федеральным государством. Канада – гордая, независимая нация. У Канады есть друзья по всему миру – и особенно много их здесь, в Германии и Европе. Мы стоим на вашей стороне", – сказал Олаф Шольц.

В рамках более широкой демонстрации несогласия с политикой США Шольц раскритиковал тарифы, которые администрация Трампа планирует ввести против Европы. Он заявил, что любой такой шаг вызовет ответные меры и оставит обе стороны в худшем положении.

"Поэтому я говорю США: сотрудничество остается целью Европы. Но если США не оставят нам выбора, как в случае с тарифами на сталь и алюминий, мы, как Европейский Союз, отреагируем как единое целое", – отметил Шольц.

Угрозы Трампа ввести карательные тарифы против Европы, захватить территории и прекратить военную поддержку региона разозлили европейские правительства.

Ранее в этом месяце США ввели 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия, что заставило ЕС предложить собственные пошлины в ответ на американские товары на сумму до 26 миллиардов евро.

Ожидается, что 2 апреля Трамп обнародует широкий перечень взаимных тарифов против торговых партнеров США.

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