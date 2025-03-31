Рождаемость в Италии в очередной раз рекордно упала

По итогам 2024 года рождаемость в Италии достигла нового рекордно низкого уровня, а население продолжает сокращаться.

Об этом свидетельствуют последние данные Национального института статистики Италии (ISTAT), сообщает "Европейская правда".

В 2024 году в Италии родились 370 тысяч детей – на 2,6% меньше, чем в 2023-м, и на 35,8% меньше, чем в 2008-м, или последнем году, когда в Италии наблюдался рост количества рожденных детей.

В целом показатель рождаемости в Италии является самым низким с момента объединения Италии в 1861 году.

Коэффициент фертильности, определяющий среднее количество детей, рожденных каждой женщиной детородного возраста, в Италии упал до рекордно низкого уровня 1,18 – намного ниже 2,1, необходимого для стабильного роста населения.

По данным ISTAT, в 2024 году население Италии составляло 58,93 миллиона – на 37 тысяч меньше, чем годом ранее. За прошлый год в стране зафиксировали также на 281 тысячу смертей больше, чем рождений.

В то же время средняя ожидаемая продолжительность жизни итальянцев подскочила до 83,4 лет – почти на пять месяцев больше, чем в 2023 году.

Снижение уровня рождаемости в Италии считают серьезной проблемой.

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони развернуло кампанию, направленную на поощрение рождения не менее 500 тысяч детей в год до 2033-го, чтобы предотвратить падение экономики из-за старения населения.

Присоединился и Папа Римский, который призвал итальянцев больше рожать.