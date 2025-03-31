Майбутній премʼєр Гренландії чекає візиту Фредеріксен попри заяви в його уряді

Єнс-Фредерік Нільсен, який має стати премʼєром Гренландії, підтримав візит данської премʼєрки Метте Фредеріксен на острів цього тижня попри критичні коментарі його соратників.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Нільсена, він "особисто дуже чекає" візиту Фредеріксен на Гренландію.

"Данія є нашим найближчим партнером, і природно, що ми зустрінемося якомога швидше. Я висловив своє побажання прем'єр-міністерці, щоб запланована зустріч відбулася", – додав він.

Нільсен також підкреслив, що "заяви, які були зроблені про майбутній візит", не є вираженням його позиції як майбутнього гренландського премʼєра.

Метте Фредеріксен планує відвідати Гренландію 2 квітня з триденним турне.

Поїздка відбувається після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса в п'ятницю на американську військову базу в північно-західній частині Гренландії, де він повторив заяви про те, що Данія є поганим союзником для острова.

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