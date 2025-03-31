Будущий премьер Гренландии ждет Фредериксен, несмотря на заявления в правительстве

Йенс-Фредерик Нильсен, который должен стать премьером Гренландии, поддержал визит датского премьера Метте Фредериксен на остров на этой неделе, несмотря на критические комментарии его соратников.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Нильсена, он "лично очень ждет" визита Фредериксен в Гренландию.

"Дания является нашим ближайшим партнером, и естественно, что мы встретимся как можно скорее. Я выразил свое пожелание премьер-министру, чтобы запланированная встреча состоялась", – добавил он.

Нильсен также подчеркнул, что "заявления, которые были сделаны о предстоящем визите", не являются выражением его позиции как будущего гренландского премьера.

Метте Фредериксен планирует посетить Гренландию 2 апреля с трехдневным турне.

Поездка происходит после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии, где он повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова.

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