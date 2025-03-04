Вэнс настаивает, что экономические интересы США в Украине – лучшая гарантия безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что лучший способ предотвратить новое российское вторжение – это "дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины".

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает "Европейская правда".

Джей Ди Вэнс заявил, что лучший способ защитить Украину от нового российского вторжения – это гарантировать финансовую заинтересованность США в будущем Украины.

"Если вы хотите получить реальные гарантии безопасности, если вы хотите действительно гарантировать, что Владимир Путин не вторгнется в Украину снова, лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины", – сказал Вэнс.

"Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-то случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет", – добавил он.

Интервью вышло в эфир в тот же день, когда Белый дом объявил о приостановлении военной помощи Украине, и через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

"Какой на самом деле план? Вы не можете финансировать войну вечно. Американский народ не будет этого терпеть", – сказал Вэнс. Это интервью было записано заранее, поэтому неясно, знал ли Вэнс о том, что США приостановят помощь до момента выхода в эфир.

Как сообщалось, в США заявили о достигнутой новой договоренности о подписании соглашения о недрах между правительствами Украины и США.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новости по соглашению, заявив, что сообщит об этом в обращении к Конгрессу во вторник вечером.