Президент Румунії знову зібрав партії на консультації щодо формування уряду

Президент Румунії Нікушор Дан у понеділок скликав черговий раунд консультацій з парламентськими політичними партіями щодо формування нового уряду.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

На понеділок 13 липня Дан запросив на перемовини до Котроченського палацу лідерів партій попередньої урядової коаліції – соціал-демократів, націонал-лібералів, ліберального Союзу порятунку Румунії та партії угорської меншини.

Зустріч почалася о 9 ранку, на ній обговорюватимуть варіанти рішень для формування нового життєздатного уряду.

Нагадаємо, політична криза у Румунії триває вже понад два місяці – відколи соціал-демократи вирішили вийти з коаліції, а потім проголосували за недовіру уряду Іліє Боложана.

Нагадаємо, перший запропонований президентом "позапарламентський" кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку.

Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.