Кілька експосадовців "ПіС" не прийдуть на виклик до Сейму щодо скандалу з Pegasus

Євродепутати і колишні посадовці консервативного уряду "Права і справедливості" Маріуш Камінський і Мацей Вонсік заявили, що не прийдуть на засідання слідчої комісії Сейму щодо скандалу з Pegasus, куди їх викликали.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це вони заявили у своїх соцмережах.

Камінський, який був міністром внутрішніх справ, та його ексзаступник Вонсік заявили, що не прийдуть на виклик слідчої комісії Сейму, заявивши про її "незаконність".

"За рішенням Конституційного суду, "комісія" діє нелегально, що звільняє мене від обов’язку з’явитися", – заявив Мацей Вонсік.

Камінський теж написав, що відмовляється йти на засідання "так званої слідчої комісії".

У слідчій комісії розраховували, що Камінський і Вонсік з’являться, а тепер ймовірно подадуть клопотання до суду з вимогою покарати їх за ігнорування запрошень.

Також у вівторок колишній очільник Центрального антикорупційного бюро Польщі Ернест Бейда заявив, що Окружний суд Варшави відхилив клопотання слідчої комісії щодо скандалу з Pegasus про його покарання штрафом та забезпечення його явки на засідання у примусовому порядку.

У січні на колишнього генпрокурора та міністра юстиції Польщі Збігнева Зьобро примусово доставили до Сейму на засідання слідчої комісії, виклики якої він ігнорує, за рішенням суду після клопотання комісії – проте вже після закриття засідання.

Після того Зьобро заявив, що повертається за кордон на лікування.

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