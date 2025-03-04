Несколько экс-чиновников "ПиС" не придут на вызов в Сейм по поводу скандала с Pegasus

Евродепутаты и бывшие чиновники консервативного правительства "Права и справедливости" Мариуш Каминьский и Мацей Вонсик заявили, что не придут на заседание следственной комиссии Сейма по скандалу с Pegasus, куда их вызвали.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом они заявили в своих соцсетях.

Каминьский, который был министром внутренних дел, и его экс-заместитель Вонсик заявили, что не придут на вызов следственной комиссии Сейма, заявив о ее "незаконности".

"По решению Конституционного суда, "комиссия" действует нелегально, что освобождает меня от обязанности явиться", – заявил Мацей Вонсик.

Каминьский тоже написал, что отказывается идти на заседание "так называемой следственной комиссии".

В следственной комиссии рассчитывали, что Каминьский и Вонсик появятся, а теперь вероятно подадут ходатайство в суд с требованием наказать их за игнорирование приглашений.

Также во вторник бывший глава Центрального антикоррупционного бюро Польши Эрнест Бейда заявил, что Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство следственной комиссии по скандалу с Pegasus о его наказании штрафом и обеспечении его явки на заседание в принудительном порядке.

В январе бывшего генпрокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро принудительно доставили в Сейм на заседание следственной комиссии, вызовы которой он игнорирует, по решению суда после ходатайства комиссии – однако уже после закрытия заседания.

После того Зебро заявил, что возвращается за границу на лечение.

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