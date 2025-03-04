Прем’єр Іспанії пішов на поступки сепаратистам Каталонії у питанні контролю над кордонами

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився передати контроль над кордонами та міграцією силам безпеки автономного регіону Каталонія.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Соціалістична партія Санчеса і каталонська Junts per Catalunya оголосили про підписання угоди у вівторок і заявили, що подали відповідний законопроєкт до парламенту, який має його затвердити.

Згідно з угодою, поліція Каталонії охоронятиме аеропорти, порти і "критичні зони" у співпраці з національними збройними силами. Регіональна адміністрація також керуватиме міграцією та депортаціями.

Ця угода була давньою вимогою сил, що виступають за незалежність Каталонії, і служить для зміцнення підтримки Санчеса в парламенті, де йому доводиться вести переговори приблизно з вісьмома партіями, коли він намагається ухвалити законопроєкти.

Прем'єр-міністр зробив низку поступок Junts та іншій сепаратистській силі ERC після того, як внаслідок виборів у середині 2023 року він очолив коаліційний уряд меншості, який значною мірою спирається на їхні голоси.

Угода вже викликала обурення правої опозиції. Зокрема, лідер консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо назвав її "безпрецедентним" приниженням.

Хоча Junts per Catalunya не входить до коаліції, її сім депутатів забезпечили більшість голосів для затвердження уряду Санчеса у 2023 році, й відтоді йому доводиться домовлятись із ними про голоси для ухвалення рішень.

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