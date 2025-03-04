Премьер Испании пошел на уступки сепаратистам Каталонии в вопросе контроля над границами

Премьер-министр Испании Педро Санчес согласился передать контроль над границами и миграцией силам безопасности автономного региона Каталония.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Социалистическая партия Санчеса и каталонская Junts per Catalunya объявили о подписании соглашения во вторник и заявили, что подали соответствующий законопроект в парламент, который должен его утвердить.

Согласно договору, полиция Каталонии будет охранять аэропорты, порты и "критические зоны" в сотрудничестве с национальными вооруженными силами. Региональная администрация также будет руководить миграцией и депортациями.

Это соглашение было давним требованием сил, выступающих за независимость Каталонии, и служит для укрепления поддержки Санчеса в парламенте, где ему приходится вести переговоры примерно с восемью партиями, когда он пытается принять законопроекты.

Премьер-министр сделал ряд уступок Junts и другой сепаратистской силе ERC после того, как в результате выборов в середине 2023 года он возглавил коалиционное правительство меньшинства, которое в значительной степени опирается на их голоса.

Соглашение уже вызвало возмущение правой оппозиции. В частности, лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо назвал его "беспрецедентным" унижением.

Хотя Junts per Catalunya не входит в коалицию, ее семь депутатов обеспечили большинство голосов для утверждения правительства Санчеса в 2023 году, и с тех пор ему приходится договариваться с ними о голосах для принятия решений.

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