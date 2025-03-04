Венс висуває вимоги Україні для відновлення поставок допомоги від США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для відновлення поставок допомоги Україна повинна "сісти за стіл переговорів".

Його заяву наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Венс також додав, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, прихильний до угоди щодо рідкісних корисних копалин.

"Ми хочемо, щоб в українців була суверенна і незалежна країна. Ми вважаємо, що українські війська б'ються дуже хоробро, але ми перебуваємо на тій стадії, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно", – зазначив віцепрезидент.

Саме тому, за його словами, "важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів".

"І президент намагається послати дуже чіткий сигнал: українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом про угоду щодо мінералів", – підкреслив Венс.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що угода щодо рідкісних мінералів усе ще можлива, Венс сказав: "Безумовно, так".

"І я думаю, що президент усе ще прихильний до угоди щодо мінералів. Я думаю, ми почули кілька позитивних моментів, але поки, звичайно, не підписали угоду з нашими друзями в Україні", – зазначив він.

Венс також звинуватив українців у небажанні "вести переговори в дусі доброї волі" і заявив, що до США не було справедливого ставлення, коли йшлося про допомогу Україні.

"Це дійсно смішно і, чесно кажучи, образливо для американського народу, що європейці отримують кращі умови, ніж американці", – сказав він.

Нагадаємо, 4 лютого американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

За даними WSJ, Трамп вирішив заморозити допомогу після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго. Рішення нібито підтримали всі його топрадники.