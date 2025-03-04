Вэнс выдвигает требования Украине для возобновления поставок помощи от США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для возобновления поставок помощи Украина должна "сесть за стол переговоров".

Его заявление приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Вэнс также добавил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен соглашению по редким полезным ископаемым.

"Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы считаем, что украинские войска сражаются очень храбро, но мы находимся на той стадии, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", – отметил вице-президент.

Именно поэтому, по его словам, "важно, чтобы все сели за стол переговоров".

"И президент пытается послать очень четкий сигнал: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом о соглашении по минералам", – подчеркнул Вэнс.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что сделка по редким минералам все еще возможна, Вэнс сказал: "Безусловно, да".

"И я думаю, что президент все еще привержен сделке по минералам. Я думаю, мы услышали несколько положительных моментов, но пока, конечно, не подписали соглашение с нашими друзьями в Украине", – отметил он.

Вэнс также обвинил украинцев в нежелании "вести переговоры в духе доброй воли" и заявил, что к США не было справедливого отношения, когда речь шла о помощи Украине.

"Это действительно смешно и, честно говоря, оскорбительно для американского народа, что европейцы получают лучшие условия, чем американцы", – сказал он.

Напомним, 4 февраля американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

По данным WSJ, Трамп решил заморозить помощь после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго. Решение якобы поддержали все его топрадники.