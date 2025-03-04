США официально внесли хуситов в список террористических организаций

Государственный департамент США во вторник, 4 марта, объявил о внесении в список террористических организаций группировки йеменских боевиков-хуситов.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио, которое приводит "Европейская правда".

Он отметил, что Госдеп таким образом выполняет одно из первых обещаний президента США Дональда Трампа.

Как заявил президент Трамп в указе 14175, "действия хуситов угрожают безопасности американских граждан и контингента на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности глобальной морской торговли".

Рубио напомнил, что хуситы совершили сотни нападений на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, а также на американских военнослужащих.

"Сегодняшние действия Госдепа демонстрируют приверженность администрации Трампа защите интересов нашей национальной безопасности, безопасности американского народа и безопасности Соединенных Штатов. Внесение в список террористов играет важную роль в нашей борьбе с терроризмом и является эффективным способом прекращения поддержки террористической деятельности", – резюмировал Рубио.

Напомним, через несколько дней после вступления в должность Трамп объявил, что он снова признает повстанцев-хуситов в Йемене террористической организацией.

Стоит отметить, что после того, как было объявлено о прекращении огня в Газе и соглашение об освобождении заложников, хуситы заявили, что прекращают свои нападения.