Ірландія виділить 100 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу Україні
Ірландія оголосила, що виділить 100 млн євро на надання нелетальної військової підтримки Україні.
Про це повідомляється на сайті ірландського уряду, пише "Європейська правда".
Близько 20 млн євро буде надано коаліції з розмінування та ІТ-колації, а ще 80 млн євро – у фонд закупівель ЄС для придбання радарів і пристроїв для глушіння безпілотників, серед іншої допомоги.
Ірландія дотримується політичного нейтралітету та надає підтримку у вигляді нелетальної допомоги.
"Ми також продовжимо працювати з нашими партнерами з ЄС та міжнародними партнерами над досягненням справедливого, всеосяжного і тривалого миру на умовах України", – заявив заступник прем'єр-міністра Саймон Гарріс.
Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Ірландії Міхолом Мартіном 27 лютого в аеропорту, коли прямував до США на зустріч з Дональдом Трампом.
Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Мартіном зосередився на шляхах завершення війни в Україні та двосторонній співпраці.