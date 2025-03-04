Ирландия выделит 100 миллионов евро на нелетальную военную помощь Украине

Ирландия объявила, что выделит 100 млн евро на предоставление нелетальной военной поддержки Украине.

Об этом сообщается на сайте ирландского правительства, пишет "Европейская правда".

Около 20 млн евро будет предоставлено коалиции по разминированию и ИТ-коллации, а еще 80 млн евро – в фонд закупок ЕС для приобретения радаров и устройств для глушения беспилотников, среди прочей помощи.

Ирландия придерживается политического нейтралитета и оказывает поддержку в виде нелетальной помощи.

"Мы также продолжим работать с нашими партнерами из ЕС и международными партнерами над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на условиях Украины", – заявил заместитель премьер-министра Саймон Харрис.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с премьером Ирландии Михолом Мартином 27 февраля в аэропорту, когда направлялся в США на встречу с Дональдом Трампом.

Зеленский сообщил, что во время встречи с Мартином сосредоточился на путях завершения войны в Украине и двустороннем сотрудничестве.