У Данії побачили позитивну зміну риторики Трампа щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив у середу, що важливо, що президент США Дональд Трамп визнав право Гренландії на самовизначення, водночас підтвердивши зацікавленість у придбанні острова у своєму зверненні до Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У вівторок Трамп намалював картину процвітання і безпеки для народу Гренландії, автономної території королівства Данія, яку, за його словами, він хоче зробити частиною Сполучених Штатів.

Опитування громадської думки свідчать, що більшість гренландців виступають проти приєднання до США, хоча більшість виступає за можливу незалежність від Данії, в той час як данський уряд заявив, що арктичний острів повинен сам вирішувати своє майбутнє і не продається.

"(Трамп) сказав, що вони поважають право Гренландії на самовизначення, і це, на мою думку, було найважливішою частиною його промови", – заявив міністр закордонних справ Данії на пресконференції в Гельсінкі в середу.

Льокке Расмуссен сказав, що Данія і Гренландія мають спільні інтереси зі Сполученими Штатами щодо безпеки в Арктиці.

"Ми готові працювати з нашими американськими друзями над досягненням цієї мети, але, звичайно, це буде базуватися на тому, що у нас є Королівство Данія", – додав він.

Нагадаємо, 11 березня на Гренландії відбудуться вибори до законодавчого органу острова.

Напередодні виборів розвідка Данії заявила, що відстежує можливе іноземне втручання у вибори в Гренландії.