В Дании увидели положительное изменение риторики Трампа по Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в среду, что важно, что президент США Дональд Трамп признал право Гренландии на самоопределение, одновременно подтвердив заинтересованность в приобретении острова в своем обращении к Конгрессу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во вторник Трамп нарисовал картину процветания и безопасности для народа Гренландии, автономной территории королевства Дания, которую, по его словам, он хочет сделать частью Соединенных Штатов.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство гренландцев выступают против присоединения к США, хотя большинство выступает за возможную независимость от Дании, в то время как датское правительство заявило, что арктический остров должен сам решать свое будущее и не продается.

"(Трамп) сказал, что они уважают право Гренландии на самоопределение, и это, по моему мнению, было самой важной частью его речи", – заявил министр иностранных дел Дании на пресс-конференции в Хельсинки в среду.

Лёкке Расмуссен сказал, что Дания и Гренландия имеют общие интересы с Соединенными Штатами в отношении безопасности в Арктике.

"Мы готовы работать с нашими американскими друзьями над достижением этой цели, но, конечно, это будет базироваться на том, что у нас есть Королевство Дания", – добавил он.

Напомним, 11 марта в Гренландии состоятся выборы в законодательный орган острова.

Накануне выборов разведка Дании заявила, что отслеживает возможное иностранное вмешательство в выборы в Гренландии.