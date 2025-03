Новая глава МИД Австрии пообещала поддержку Украине в разговоре с Сибигой

Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и глава МИД Украины Андрей Сибига провели первый телефонный разговор.

Об этом Майнль-Райзингер сообщила в соцсети Х (Twitter) в среду, пишет "Европейская правда".

Она выразила надежду на тесное сотрудничество и пообещала дальнейшую поддержку Украины со стороны официальной Вены.

"Я подтвердила полную приверженность Австрии независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, и мы будем продолжать поддерживать Украину", – написала Майнль-Райзингер.

Glad to talk to my UA counterpart @andrii_sybiha at first hand. Looking forward to working closely with you.

I reaffirmed AT’s full commitment to UA’s independence, sovereignty and territorial integrity and we will continue to #StandWithUkraine. 🇺🇦