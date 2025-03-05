У Трампа розповіли, коли він може розморозити поставки допомоги Україні

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що розморозка військової допомоги Україні може бути розглянута у разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи "зі зміцнення довіри".

Заяву представника адміністрації Трампа наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Трамп "уважно розгляне" можливість розморозити поставки військової допомоги Україні.

"Я думаю, якщо ми зможемо провести переговори і просунутися до них, а також викласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент розгляне можливість скасування паузи", – сказав Волц.

За його словами, офіційні особи обговорюють дату, місце і команду переговірників, які б привели до припинення війни.

"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і перевіримо їх на міцність", – сказав він, не уточнивши, які заходи він має на увазі.

Волц також додав, що адміністрація Трампа має знати, "що обидві сторони щиро ведуть переговори щодо часткового, а потім і постійного миру".

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Також стало відомо про те, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.