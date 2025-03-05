СМИ: США прекратили делиться с Украиной разведданными, которые помогали бы ударам вглубь РФ

Прекращение обмена разведывательными данными между США и Украиной касается только тех, которые могли бы быть использованы для украинских ударов вглубь территории РФ.

Об этом стало известно телеканалу Sky News от источника, сообщает "Европейская правда".

Как отметил собеседник телеканала, обмен американскими разведданными не прекращен полностью.

Источник назвал этот шаг "выборочным", указав, что это означает, что США по-прежнему будут делиться с Украиной разведывательной информацией, которая может быть использована для атак на оккупированных территориях Украины.

На вопрос, правильно ли, что США прекратили делиться разведданными, украинский источник ответил: "К сожалению, да, но не полностью. Это выборочно. Относительно возможности ударов по территории Российской Федерации".

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Также стало известно о том, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.