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Генсек НАТО поговорив про інвестиції в оборону з ймовірним новим канцлером Німеччини

Новини — Середа, 5 березня 2025, 20:02 — Марія Ємець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, який очікувано стане новим федеральним канцлером Німеччини. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Рютте зазначив, що мав із Мерцом "неформальну дискусію" про пріоритети Північноатлантичного альянсу.

"Життєво важливо, щоб ми більше інвестували в оборону, збільшували оборонне виробництво і продовжували підтримку України. Ваше лідерство буде відігравати ключову роль", – написав Марк Рютте, додавши, що сподівається невдовзі запросити Мерца з офіційним візитом після того, як він стане канцлером. 

Нагадаємо, 4 березня німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит.

Усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "історичний день" для Бундесверу та Німеччини.

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