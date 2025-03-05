Генсек НАТО поговорив про інвестиції в оборону з ймовірним новим канцлером Німеччини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, який очікувано стане новим федеральним канцлером Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Рютте зазначив, що мав із Мерцом "неформальну дискусію" про пріоритети Північноатлантичного альянсу.

Had a good informal discussion with @_FriedrichMerz on NATO priorities today. It’s vital that we invest more in defence, increase defence production & continue to support Ukraine. Your leadership will be crucial. Looking forward to welcoming you for an official visit in future! pic.twitter.com/v3JfhARGrr – Mark Rutte (@SecGenNATO) March 5, 2025

"Життєво важливо, щоб ми більше інвестували в оборону, збільшували оборонне виробництво і продовжували підтримку України. Ваше лідерство буде відігравати ключову роль", – написав Марк Рютте, додавши, що сподівається невдовзі запросити Мерца з офіційним візитом після того, як він стане канцлером.

Нагадаємо, 4 березня німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит.

Усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про "історичний день" для Бундесверу та Німеччини.