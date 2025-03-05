Генсек НАТО поговорил об инвестициях в оборону с вероятным будущим канцлером Германии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с лидером ХДС Фридрихом Мерцом, который ожидаемо станет новым федеральным канцлером Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Рютте отметил, что имел с Мерцом "неформальную дискуссию" о приоритетах Североатлантического альянса.

Had a good informal discussion with @_FriedrichMerz on NATO priorities today. It’s vital that we invest more in defence, increase defence production & continue to support Ukraine. Your leadership will be crucial. Looking forward to welcoming you for an official visit in future! pic.twitter.com/v3JfhARGrr – Mark Rutte (@SecGenNATO) March 5, 2025

"Жизненно важно, чтобы мы больше инвестировали в оборону, увеличивали оборонное производство и продолжали поддержку Украины. Ваше лидерство будет играть ключевую роль", – написал Марк Рютте, добавив, что надеется вскоре пригласить Мерца с официальным визитом после того, как он станет канцлером.

Напомним, 4 марта немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцом, договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры в кредит.

Все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "историческом дне " для Бундесвера и Германии.