Генсек НАТО поговорил об инвестициях в оборону с вероятным будущим канцлером Германии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с лидером ХДС Фридрихом Мерцом, который ожидаемо станет новым федеральным канцлером Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Рютте отметил, что имел с Мерцом "неформальную дискуссию" о приоритетах Североатлантического альянса.

Had a good informal discussion with @_FriedrichMerz on NATO priorities today. It’s vital that we invest more in defence, increase defence production & continue to support Ukraine. Your leadership will be crucial. Looking forward to welcoming you for an official visit in future! pic.twitter.com/v3JfhARGrr