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Президент Франції анонсував "рішучі рішення" на позачерговому саміті ЄС

Новини — Середа, 5 березня 2025, 22:30 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що на позачерговому саміті лідерів ЄС у четвер очікує "рішучих кроків" для зміцнення самодостатності Європи у питаннях безпеки й оборони. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав у зверненні до нації ввечері 5 березня. 

Макрон зазначив, що Франція і Європа продовжить покладатися на НАТО і на союзництво із США, але при цьому важливо посилювати самодостатність в оборонно-безпековій сфері. 

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"Чи швидко чи ні вийде досягнути миру в Україні, європейські держави повинні бути обороноздатними і могти протистояти новій агресії", – підкреслив президент Франції. 

Він анонсував "рішучі кроки" на позачерговому саміті лідерів ЄС 6 березня, зокрема щодо збільшення оборонних витрат і масштабних спільних інвестицій у виробництво зброї у Європі.

Макрон додав, що бачить особливу роль Франції у цьому процесі як країни з "найефективнішою армією у Європі" і ядерної держави, та зазначив, що за погодженими планами до 2030 року витрати Франції на оборону зростуть майже вдвічі, порівняно з 2017-2019 роками. 

Французький лідер також сказав, що Франції доведеться робити позапланові інвестиції у сферу оборони.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону. 

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