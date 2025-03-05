Президент Франции анонсировал "решительные решения" на внеочередном саммите ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что на внеочередном саммите лидеров ЕС в четверг ожидает "решительных шагов" для укрепления самодостаточности Европы в вопросах безопасности и обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал в обращении к нации вечером 5 марта.

Макрон отметил, что Франция и Европа продолжит полагаться на НАТО и на союзничество с США, но при этом важно усиливать самодостаточность в оборонно-безопасной сфере.

"Быстро или нет получится достичь мира в Украине, европейские государства должны быть обороноспособными и способны противостоять новой агрессии", – подчеркнул президент Франции.

Он анонсировал "решительные шаги" на внеочередном саммите лидеров ЕС 6 марта, в частности по увеличению оборонных расходов и масштабных совместных инвестиций в производство оружия в Европе.

Макрон добавил, что видит особую роль Франции в этом процессе как страны с "самой эффективной армией в Европе" и ядерной державы, и отметил, что по согласованным планам до 2030 года расходы Франции на оборону вырастут почти вдвое по сравнению с 2017-2019 годами.

Французский лидер также сказал, что Франции придется делать внеплановые инвестиции в сферу обороны.

Напомним, 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

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