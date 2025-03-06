Головна дипломатка ЄС прокоментувала несподіване скасування її зустрічі з Рубіо

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас прокоментувала несподіване скасування її зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо минулого тижня, задля якої вона літала до Вашингтона, у чому побачили приховану відмову американської сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", коментарі з цього приводу вона дала у спілкуванні зі ЗМІ перед безпековим самітом ЄС 6 березня.

Каллас попросили прокоментувати "відмову Рубіо зустрітися з нею" під час її візиту до США 26-27 лютого та запитали її думку, як тепер налагоджувати трансатлантичні відносини.

Кая Каллас не стала заперечувати чи поправляти фразу про "відмову", хоча формально скасування зустрічі пояснили неспівпадінням графіків.

"Ми дуже довго є союзниками і маємо ґрунтуватися на цьому. Думаю, (американська) адміністрація також розраховує, що ми станемо сильнішими. А коли Європа стане сильнішими, то будемо у їхніх очах сильнішим партнером", – сказала головна дипломатка ЄС.

Також Каллас повторила, що Європа має бути залучена до переговорного процесу довкола російсько-української війни, оскільки це війна на європейському континенті.

"Ми розуміємо, які ставки. І ми також маємо пропозицію зі свого боку, яку можемо покласти на стіл. Для виконання будь-якої домовленості європейці повинні бути її частиною", – сказала Кая Каллас.

Нагадаємо, після зустрічі президента України з керівництвом США в Овальному кабінеті, що закінчилася сваркою, Кая Каллас заявила, що "вільний світ потребує нового лідера".