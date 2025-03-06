Главный дипломат ЕС прокомментировала неожиданную отмену ее встречи с Рубио

Главный дипломат ЕС Кая Каллас прокомментировала неожиданную отмену ее встречи с государственным секретарем США Марко Рубио на прошлой неделе, для которой она летала в Вашингтон, в чем увидели скрытый отказ американской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", комментарии по этому поводу она дала в общении со СМИ перед саммитом ЕС по безопасности 6 марта.

Каллас попросили прокомментировать "отказ Рубио встретиться с ней" во время ее визита в США 26-27 февраля и спросили ее мнение, как теперь налаживать трансатлантические отношения.

Кая Каллас не стала отрицать или поправлять фразу об "отказе", хотя формально отмену встречи объяснили несовпадением графиков.

"Мы очень долго являемся союзниками и должны основываться на этом. Думаю, (американская) администрация также рассчитывает, что мы станем сильнее. А когда Европа станет сильнее, то будет в их глазах более сильным партнером", – сказала главный дипломат ЕС.

Также Каллас повторила, что Европа должна быть вовлечена в переговорный процесс вокруг российско-украинской войны, поскольку это война на европейском континенте.

"Мы понимаем, каковы ставки. И мы также имеем предложение со своей стороны, которое можем положить на стол. Для выполнения любой договоренности европейцы должны быть ее частью", – сказала Кая Каллас.

Напомним, после встречи президента Украины с руководством США в Овальном кабинете, закончившейся ссорой, Кая Каллас заявила, что "свободный мир нуждается в новом лидере".