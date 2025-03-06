Стармер: велика помилка вважати правильним припинення військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що було б "великою помилкою" вважати, що Україна більше не потребує військової підтримки, оскільки мирна угода неминуча.

Заяву британського прем’єра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

У контексті новин про припинення поставок військової допомоги Україні з боку США Стармер зазначив, що Велика Британія відіграватиме свою роль у підтримці Києва, але це "має бути зроблено спільно зі Сполученими Штатами".

"Тим часом ми повинні поставити Україну в максимально сильне становище. Ми не знаємо, чи буде укладено угоду. Бої тривають, і було б великою помилкою думати, що все, що нам потрібно робити, – це чекати угоди", – зазначив британський прем’єр.

За його словами, необхідно бути впевненим у тому, що якщо українці продовжують боротьбу, "то перебувають у найсильнішій позиції".

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.