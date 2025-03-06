Стармер: большая ошибка считать правильным прекращение военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что было бы "большой ошибкой" считать, что Украина больше не нуждается в военной поддержке, поскольку мирное соглашение неизбежно.

Заявление британского премьера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В контексте новостей о прекращении поставок военной помощи Украине со стороны США Стармер отметил, что Великобритания будет играть свою роль в поддержке Киева, но это "должно быть сделано совместно с Соединенными Штатами".

"Между тем мы должны поставить Украину в максимально сильное положение. Мы не знаем, будет ли заключено соглашение. Бои продолжаются, и было бы большой ошибкой думать, что все, что нам нужно делать, – это ждать соглашения", – отметил британский премьер.

По его словам, необходимо быть уверенным в том, что если украинцы продолжают борьбу, "то находятся в сильнейшей позиции".

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО по поводу того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.