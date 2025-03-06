Келлог: "Стамбульські угоди" не є справедливим орієнтиром, потрібне щось повністю нове

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ідея повернутись до "Стамбульських угод", висловлена спецпосланником Трампа Віткоффом, не є позицією адміністрації Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог сказав під час дискусії Ради з міжнародних відносин.

Відповідаючи на запитання, чи є Стамбульський протокол чимось, з чим він працював для досягнення миру між Україною і Росією, Келлог відповів: "Ні".

Коментуючи пропозицію іншого спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа зробити "Стамбульські угоди" орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією", Келлог сказав, що він не вважає ці угоди справедливою відправною точкою, оскільки вони обговорювались через 30 днів після повномасштабного вторгнення Росії.

"Стамбульські вимоги були надзвичайно серйозними для ослабленої України. І тут я би погодився з тим, що говорив Стів. А Стів казав – це відправна точка… Я не вважаю, що це справедлива рамка. Я думаю, що ми повинні розробити щось повністю нове. Якщо ви хочете, ви можете з росіянами почати з цих позицій", – сказав Келлог.

Він додав, що пропозиція Віткоффа є лише його коментарем, а не позицією адміністрації Трампа.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий раніше повідомив, що США офіційно не пропонували Україні повернутись до так званих "Стамбульських домовленостей" для "мирного врегулювання".