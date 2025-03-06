Дуда рассказал, при каком условии Польша может передать Украине свои МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что мог бы рассмотреть возможность передачи Украине советских истребителей МиГ-29, если получит от союзников адекватную замену.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда сказал на совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции, его цитирует Onet.

Польский президент отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно просил Польшу о передаче МиГов, которые используются для защиты польского воздушного пространства.

"Если союзники действительно пришлют истребители на замену этим самолетам, то эту нам следует сдержать слово и передать Украине эти МиГ-29, тем более, что это постсоветские самолеты, которые мы все равно хотим заменить", – сказал Дуда.

Осенью прошлого года украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут сделать этого, чтобы не ослабить собственную оборону.

Между тем в феврале глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке 46-го пакета военной помощи Украине на 200 млн евро.