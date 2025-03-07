Кошта заявил, что ЕС уже нашел до 15 млрд евро на дополнительную поддержку Украины
Несколько государств-членов Европейского Союза по результатам заседания Европейского совета 6 марта объявили об обязательствах выделить до 15 млрд евро на дополнительную помощь Украине.
Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта на пресс-конференции после завершения саммита ЕС по безопасности, передает корреспондент "Европейской правды".
Кошта подчеркнул, что государства ЕС могут немедленно увеличить свою поддержку Украины благодаря инициативам по увеличению фискального пространства, и новые обязательства составляют уже около 15 млрд евро.
"С 2022 года мы уже предоставили более 135 миллиардов евро на поддержку Украины. Наша поддержка является непоколебимой. Если война продолжится, в любом будущем, в мирных переговорах, в восстановлении, во вступлении в Европейский Союз", – заявил Кошта.
Он добавил, что сейчас члены ЕС взяли на себя обязательства увеличить поддержку Украины.
"Государства-члены могут немедленно увеличить свою поддержку благодаря увеличенному фискальному пространству. Несколько государств-членов уже объявили о своих обязательствах выделить до 15 миллиардов евро", – сообщил президент Евросовета.
По его словам, Европейский совет также "поручил Совету ЕС безотлагательно поработать над дальнейшими инициативами, направленными на удовлетворение насущных военных и оборонных потребностей Украины".
"В то же время мы готовимся поддержать Украину, когда она решит начать переговоры, чтобы помочь ей достичь положительного результата. Это означает справедливый и длительный мир", – сказал Кошта.
Как сообщалось, Европейский совет 6 марта призвал Совет ЕС ускорить работу над инициативой высокой представительницы Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас по утверждению нового многомиллиардного пакета военной помощи Украине от Евросоюза.