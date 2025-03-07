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Кошта заявил, что ЕС уже нашел до 15 млрд евро на дополнительную поддержку Украины

Новости — Пятница, 7 марта 2025, 00:52 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Несколько государств-членов Европейского Союза по результатам заседания Европейского совета 6 марта объявили об обязательствах выделить до 15 млрд евро на дополнительную помощь Украине.

Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта на пресс-конференции после завершения саммита ЕС по безопасности, передает корреспондент "Европейской правды".

Кошта подчеркнул, что государства ЕС могут немедленно увеличить свою поддержку Украины благодаря инициативам по увеличению фискального пространства, и новые обязательства составляют уже около 15 млрд евро.

"С 2022 года мы уже предоставили более 135 миллиардов евро на поддержку Украины. Наша поддержка является непоколебимой. Если война продолжится, в любом будущем, в мирных переговорах, в восстановлении, во вступлении в Европейский Союз", – заявил Кошта.

Он добавил, что сейчас члены ЕС взяли на себя обязательства увеличить поддержку Украины.

"Государства-члены могут немедленно увеличить свою поддержку благодаря увеличенному фискальному пространству. Несколько государств-членов уже объявили о своих обязательствах выделить до 15 миллиардов евро", – сообщил президент Евросовета.

По его словам, Европейский совет также "поручил Совету ЕС безотлагательно поработать над дальнейшими инициативами, направленными на удовлетворение насущных военных и оборонных потребностей Украины".

"В то же время мы готовимся поддержать Украину, когда она решит начать переговоры, чтобы помочь ей достичь положительного результата. Это означает справедливый и длительный мир", – сказал Кошта.

Как сообщалось, Европейский совет 6 марта призвал Совет ЕС ускорить работу над инициативой высокой представительницы Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас по утверждению нового многомиллиардного пакета военной помощи Украине от Евросоюза.

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Саммит ЕС Антониу Кошта
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