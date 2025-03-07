На одном из железнодорожных вокзалов Парижа стало движение из-за бомбы времен Второй мировой

Железнодорожное движение вокруг Северного вокзала в Париже остановилось из-за найденной возле путей неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".

Утром 7 марта вблизи путей в районе Северного вокзала в Париже обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Из-за находки железнодорожное движение на этом направлении остановилось. Многие поезда или опаздывают, или отменены.

Остановили также линию пригородной электрички RER B на отрезке между пригородом Сен-Дени и Северным вокзалом. Движение обещают восстановить ориентировочно в 9 утра по местному времени.

Напомним, в историческом центре немецкого Дрездена за последние месяцы нашли две бомбы времен Второй мировой в районе обвалившегося моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

Во французском городе Анси в ноябре провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы.